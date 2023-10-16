Kocaeli'de birçok araç kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’de birçok aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.