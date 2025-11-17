Kocaeli'de çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sonbahar döneminde yüzde 75 hibe ile dağıtılan arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumlarının ekimine başlandı.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlatılan destek programı kapsamında bu yıl 3 bin 900 çiftçiye ulaşıldı. Üreticilere 9 bin 200 paket süt otu, 22 bin paket arpa ve 4 bin 400 paket yem bezelyesi olmak üzere toplam 1 bin 450 ton tohum desteği sağlandı. Dağıtılan tohumlarla il genelinde 110 bin dekar alan desteklendi. 2019’dan bu yana altyapı, mazot, gübre ve tohum gibi alanlarda 83 projeye toplam 1,3 milyar TL katkı sağlandığı öğrenildi.

"Sulama sayesinde 3 mahsul alma fırsatımız doğdu"

Mülküşehsuvar Mahallesi Tekerler Köyü Muhtarı Mücahit Sevim, sulama havzasının verime etkisine dikkati çekerek, "Daha önce tek mahsul buğdayda 400-500 kilo alıyorduk, şimdi 700 kiloya ulaştık. Sulama sayesinde 3 mahsul alma fırsatımız doğdu. Buğday ve mısırdan sonra şimdi de arpa ekiyoruz" dedi.

Aynı köyde süt hayvancılığı yapan Ömer Faruk Çakır ise belediyenin sağladığı tohumların ekimini yaptıklarını belirterek, "Sulama sistemleri sayesinde üretimimiz arttı. Burası bizim için adeta bir Almanya gibi oldu" ifadesini kullandı.

İshakçılar Karakadılar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Erkan Genç ve Derince Çavuşlu Mahallesi’nde üretici olan Coşkun Özcan da sağlanan tohum desteklerinin üretim maliyetlerini düşürerek kendilerini rahatlattığını kaydetti.