Kocaeli'de cinayet: Eniştesini silahla vurarak öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Aladağ ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep Aladağ silahla, Hüseyin Yaşar’a ateş açtı. Hüseyin Yaşar kanlar içinde yere düşerken, Recep Aladağ kaçarak uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı Hüseyin Yaşar özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin Yaşar kurtarılmadı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde katil zanlısı Recep Aladağ yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.