Kocaeli'de çocuk parkı alev topuna döndü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuk parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, oyun parkı kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çocuk parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, oyun parkı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kayacık Mahallesi 208. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parktan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yapılan müdahale neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde park kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.