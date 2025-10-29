Kocaeli'de çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında kalan 5 kişilik aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan bir bina sabah saatlerinde çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucunda aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Ailenin diğer üyelerini kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.