Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ’ın deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ’ın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde 3 şüpheliye operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i ise serbest bırakıldı.