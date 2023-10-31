Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ’ın deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ’ın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde 3 şüpheliye operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i ise serbest bırakıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman