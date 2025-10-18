Kocaeli'de dehşet: Eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın, evden kaçıp sokağa çıktığı sırada yere yığıldı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi’nde ikamet eden S.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle dini nikahlı eşi Şengül B. (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın, can havliyle evden çıkıp caddeye inmeye çalışırken bir anda yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şengül B., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.