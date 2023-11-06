Kocaeli'de Deniz Ticaret Odası'nda yangın paniği

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Deniz Ticaret Odası binasında yangın paniği yaşandı.

Kocaeli'de Deniz Ticaret Odası'nda yangın paniği
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Deniz Ticaret Odası binasında yangın paniği yaşandı.

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak’ta yer alan Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve bazı firmaların içinde yer aldığı 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katından dumanların yükselmesi üzerine çalışanlar panikle dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre sonucu ufak çaplı yangın meydana geldiğini ancak kendiliğinden söndüğünü belirledi. Ekipler bodrum katta biriken dumanı tahliye ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman