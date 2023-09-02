Kocaeli'de denizde can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmenin yasak olduğu bölgede 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği 4 kişi kurtarıldı.

Kocaeli'de denizde can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmenin yasak olduğu bölgede 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği 4 kişi kurtarıldı.

Cebeci Sahili’nde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Yasak olmasına rağmen denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği 4 kişiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Üstü Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bağlı cankurtaranlar ile AKUT ekipleri kurtardı. Jet Ski ile anında yapılan müdahale ile boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi karaya çıkarıldı.

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