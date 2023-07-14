Kocaeli'de denize giren 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuğa ulaşılamıyor. Deniz polisinin arama çalışmaları 2 saattir sürüyor.

Kocaeli'de denize giren 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuğa ulaşılamıyor. Deniz polisinin arama çalışmaları 2 saattir sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşlarında 3 çocuk serinlemek için Darıca Millet Bahçesi Plajı’na girdi. Saat 19.30 sıralarında bir çocuktan haber alınamaması üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen deniz polisinin 2 saattir arama çalışmaları sürerken herhangi bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.