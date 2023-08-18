Kocaeli'de depreme dayanıklı olmayan 28 okul yıkılacak

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen 28 okulun yıkılacağını belirterek, "Yıkacağımız okullardaki öğrencilerimizin en yakın okullarda eğitim almaları için planlama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan deprem performans tahkiki neticesinde yıkımına karar verilen binalarla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Deprem şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Seddar Yavuz, "6 Şubat depreminde çok ciddi bir yardım kampanyası gerçekleştirdiniz. Bizim hesaplamalarımıza göre 38 bine yakın gıda paketi okullarımızdan toplandı. Bu gerçekten anlamlı ve özel bir destekti. Bu sebeple sizin şahsınızda okul müdürlerimize, tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize, buna vesile olan İl Milli Eğitim Müdürümüze, ilçelerimizdeki çok değerli meslektaşlarımıza, vali yardımcılarımıza ve emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kamu binalarının sağlam kalmasının çok büyük bir avantaj olduğunu gördük"

Deprem ve afetlere hazır olunması gerektiğinin altını çizen Vali Yavuz, "Gündemimiz deprem. Bu konuyu yıllardan beri konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bu noktada aldığımız önemli mesafeler var. Özellikle 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’ta görev yaptığım sırada kamu binalarının sağlam kalmasının çok büyük bir avantaj olduğunu gördük. Bu tür afetlerin gece vakti olabileceği gibi günün herhangi bir saatinde de olabileceğini değerlendirirsek; neredeyse 500 bin öğrencinin okullarda olduğunu da düşünürsek, vahametin yani karşılaşabileceğimiz riskin ne kadar büyük olduğunu da görmüş oluruz" diye konuştu.

"Depreme dayanıklı olmayan 28 okulumuzu yıkarak yeniden inşa edeceğiz"

Vali Seddar Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 15 tane güçlendirme işini yaptığımız eğitim kurumu var. Bunların bir kısmını hizmete almış olacağız. Yüklenici firmalarımızla bir araya gelerek bunların bir kısmının 20 Eylül’de ve bir diğer kısmının ise 30 Ekim’de tamamlanması talebinde bulunduk. Diğer taraftan inşaatı devam eden yatırımlarımız var. Son 3 yılda 553 sınıflı 46 okul binasının yapımı tamamlanmış ve yapımı devam eden 300 sınıflı 13 okulumuz bulunmaktadır. Tamamlanma tarihi 2024 yılının Mayıs ayı olarak belirlenen bu okullarımızın tamamlanma sürelerinin öne çekilmesi için müteahhitlerle görüşerek mutabakat sağladık. İhale ve yer teslim aşamasında olan 136 sınıflı 11 okulumuzun ihale ve yer teslim işlemleri devam etmekte olup, bunu hızlandırarak süreleri kısaltacağız. Bunun yanı sıra 314 sınıflı 15 okul binası ise güçlendirilmiştir. Okullarımızdaki dönüşüme hayırseverlerin de katkıları oldu. İlimizde çok sayıda hayırseverimiz tarafından geçmiş yıllarda yapılmış ve halen yapılmakta olan eğitim kurumlarımız söz konusu. Son 3 yıl içerisinde 1,5 milyar TL tutarında 12 eğitim kurumunun bir kısmı tamamlanmış ve bir kısmı tamamlanmak üzeredir. Depreme dayanıklı olmayan 28 okulumuzu yıkarak yeniden inşa edeceğiz. Yıkacağımız okullardaki öğrencilerimizi en yakın okullarda eğitim almaları için planlama çalışmaları devam ediyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde ildeki bin 577 okulda 428 bin 208 öğrenci ve 26 bin 32 öğretmen ders başı yapacak."

Vali Seddar Yavuz’un konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, "Deprem Tahkiki" konulu sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya; kaymakamlar, milli eğitim müdürleri, yıkımına karar verilen okulların müdürleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda (YİKOB) görevli inşaat mühendisleri katıldı.