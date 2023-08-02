Kocaeli'de devrilen tırdan fırlayan sürücü öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devrilen tırdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. Adih Zeybek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı tır virajı dönemeyerek yan yattı. Sürücü Zeybek devrilen tırdan yola fırladı. Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Adih Zeybek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Zeybek’in cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazadan dolayı D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı.