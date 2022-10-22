Kocaeli'de dilenci operasyonu Binlerce kişi sorgulandı

Kocaeli'de dilencilere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı huzur çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde aranan şahıs, uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kocaeli'de dilenci operasyonu Binlerce kişi sorgulandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Kocaeli’de dilencilere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı huzur çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde aranan şahıs, uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; iki bin 608 şahıs sorgulandı. Bu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şahsa adli işlem yapılırken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesi ile idari işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 72 araç kontrol edilerek 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de dilenci operasyonu Binlerce kişi sorgulandı
Kocaeli'de dilenci operasyonu Binlerce kişi sorgulandı