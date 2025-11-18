Kocaeli'de diyabetli çocuklar için tramvay süslendi

Kocaeli’de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için tramvayda etkinlik düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü ve UlaşımPark işbirliğinde gerçekleştirilen programda, diyabetli çocuklar için özel bir tramvay hazırlandı. Balonlar ve farkındalık afişleriyle süslenen tramvayda resim ve mozaik atölyeleri kuruldu. Çocuklar, tramvay içerisinde sanat etkinliklerine katılarak diyabet temalı resimler çizdi.

Etkinlik kapsamında Tramvay Bakım Atölyesi’ni de gezen çocuklar, yetkililerden tramvayların çalışma sistemleri ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı. Geziye UlaşımPark maskotu "Ulaşcan" da eşlik etti.

Program, süslenen tramvayla yapılan şehir turuyla sona erdi.