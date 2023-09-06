Kocaeli'de Edis, Ceza ve Güneş rüzgarı

Kocaeli’de Edis, Ceza ile Güneş, sahne performansları ve şarkılarıyla binlerce kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı.

Kocaeli’de düzenlenen gençlik festivali, binlerce müzikseveri bir araya getirdi. İzmit’te konser veren Edis, Ceza ve Güneş, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. İlk olarak sahneye çıkan Güneş, sevilen parçaları "Dua" ve "Suçlarımdan Biri", "Dikenlerinle", "Ayna", "Kalmak Daha Zor" gibi birçok şarkı seslendirdi. Daha sonra Türk rap müziğinin öncü sanatçılarından Ceza "Yerli Plaka" ve "Sus Pus" başta olmak üzere popüler eserlerini müzikseverlerle seslendirdi. En son sahneye çıkan Türk pop müziğinin ünlü yıldızı Edis, sahneye çıktı. "Benim Ol", "Martılar", "Yalancı", "Perişanım" gibi şarkılarını sevenleriyle beraber söyleyen Edis, sahne şovu, dans performansı ile vatandaşları coşturdu. Müzikseverler gece boyu sevdiği şarkıları sanatçılarla birlikte şarkı söyledi.