Kocaeli'de evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangının, 4 yaşındaki ağabeyinin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi. Dumandan etkilenen anne, baba ve diğer iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Emek Mahallesi 17/3 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında çıktı. Yangını fark eden anne H.A. ve baba T.A., 3 çocuğu da dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 yaşındaki Ersin A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında dumandan etkilenen anne H., baba T., çocuklar Y. (3) ve E.T. (4) ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, 4 yaşındaki E.T.’nin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.