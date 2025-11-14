Kocaeli'de FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şahsın yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.