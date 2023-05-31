Kocaeli'de Galatasaraylılar şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinin ardından binlerce Galatasaray taraftarı sokağa dökülerek şampiyonluğu kutladı.

Kocaeli'de Galatasaraylılar şampiyonluğu coşkuyla kutladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinin ardından binlerce Galatasaray taraftarı sokağa dökülerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’da tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de coşkulu kutlama yapıldı. İzmit Anıt Park’ta başlayan kutlamalar kentin merkezi olan yürüyüş yolunda devam etti. Binlerce Galatasaray taraftarı meşaleler, bayraklar ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. İzmit’te olduğu gibi Gebze’de de konvoylar ve kutlamalar yapıldı. Özellikle Icardi’nin sembol haline gelen gol sevinciyle vatandaşlar bol bol poz verdi.