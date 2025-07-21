Kocaeli'de helva şöleni coşkusu

Kocaeli’de düzenlenen "23. Geleneksel Helva Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen 23. Geleneksel Helva Şöleni, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölende, sanatçılar Cüneyt Şentürk ve Cem Kayan, Rumeli yöresine ait türküleri seslendirdi. Katılımcılar, müzikler eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri tarafından geleneksel helva kazanının açılışı yapıldı.

Şölende konuşan Büyükakın, Balkanlar’ın "ata toprağı" olduğunu ve unutulmaması gerektiğini belirterek, "Oralar bizim ata toprağımız, orayı unutmamak lazım. Oradakilerin gönlü açısından, onların gönlündeki yerimiz açısından bunu yapmak bizim için bir vatan görevidir. Çünkü oradakilerin gözü burada. Biz burada sağlam ve dik durursak oradakilere cesaret gelir, daha güvenli olur ve seslerini daha gür çıkarırlar. Esas olan orayla gönül bağımızın devam etmesi. Buradan Balkanlardaki soydaşlarımıza bir güven mesajının gitmesi son derece önemli" dedi.

Büyükakın, Balkanlar’daki soydaşlarla ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılarak bağların daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ilçelerinde Balkan kökenli önemli bir nüfusun yaşadığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Özlü, ayrıca Balkanlar’dan göç hikayelerini konu alacak bir göçmen müzesi kuracaklarını duyurdu.

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu ise dernek olarak birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Pehlivanoğlu, "Rumeli kültürünün köklü geçmişi ve zengin gelenekleri bizlerin kimliğinin temel taşıdır. Bizler de bu mirası gelecek nesillere taşımak, örf ve adetlerimizi yaşatmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Şölene, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.