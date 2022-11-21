Kocaeli'de iki farklı noktada yangın

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki ormanlık alan ile Gebze’deki otluk alanda yangın çıktı. Kandıra’da lodosun etkisiyle büyüyen yangına müdahale

sürerken, Gebze’de çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kandıra ilçesi Kefken bölgesi ile Gebze’nin Cumaköy mevkiinde yangın çıktı. İki yangın da lodosun etkisiyle büyüdü. Gebze’de anız yakmak isteyen vatandaşın alevi kontrol edememesi sebebiyle yangın otluk alana sıçradı. Kandıra’da ise ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gönüllü itfaiyeciler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katıldı.

"Vatandaş kendi bahçesindeki anızı yakmak isterken sıçramış"

Gebze’de çıkan yangın ise itfaiye ve gönüllü ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yangın bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyde tarla yangını ihbarını alan ekiplerin 6 dakika içinde olay yerine geldiğini ve müdahaleye başladıklarını ifade eden Özyiğit, "Can ve mal kaybımız yok. Ormana sıçrama yok. Köyümüzde gönüllülerin olması bizim için sevindirici. Olaya ilk müdahale eden gönüllülerimiz. Vatandaş kendi bahçesindeki anızı yakmak isterken sıçramış. Ormana, yapıya sıçrama yok. Tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapılıyor" dedi.