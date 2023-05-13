Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 41 EA 945 plakalı Opel marka otomobil ile S.K. yönetimindeki 06 N 0240 plakalı BMW plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 N 0240 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.