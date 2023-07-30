Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. R.E idaresindeki 41 NP 023 plakalı otomobil ile M.I. hakimiyetindeki 34 CPD 628 Fiat marka araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.I. ve yolcu olarak bulunan E.Y.İ. isimli çocuk yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı.