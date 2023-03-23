Kocaeli'de ilk iftar gününde pide kuyruğu

Kocaeli’de Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, Ramazan pidesi için fırınların önünde kuyruk oluşturdu.

Ramazan’ın ilk iftarında Kocaeli’de Ramazan pidesi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, pide için fırınlara akın etti. Fırıncılar vatandaşın talebini karşılamak için yoğun mesai harcadı. Hem vatandaşlar hem de fırıncılar, Ramazan için güzel bir başlangıç olduğunu belirttiler. Ezan okunmasına rağmen pide kuyruğunun sürdüğü görüldü.

Pide kuyruğunda bekleyen Enis Naci Kolar, “Ramazan pidesini özlemiştik. Ramazan hayırlısıyla gelsin, hayırlısıyla gitsin inşallah. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkesin Ramazan’ı hayırlı olsun” dedi.

“Çok güzel bir başlangıç oldu”

Pideleri yetiştirmekte güçlük çektiklerini ama ilginin mutluluk verici olduğunu belirten fırın çalışanı İbrahim Öztürk ise, “Maalesef yetiştirmekte güçlük çekiyoruz ama ilgi çok yoğun. Çok güzel bir başlangıç oldu. Ramazan’ın böyle devam etmesini diliyorum. Herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.