Kocaeli'de iş arkadaşlarından çifte soygun: Para aktardı, telefonu çaldı

Şehir dışından Kocaeli’ye çalışmak için gelen 2 vatandaş iş arkadaşları tarafından soyuldu. Şüphelilerden biri mağdur vatandaşın bankadaki 218 bin lirasını kendi hesabına aktarırken, bir diğer şüpheliyse aynı odada kaldığı iş arkadaşının cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum’dan çalışmak için gelen Feyyaz Kılıç ve Yusuf Gündoğar, iş arkadaşları tarafından soyuldu. Serhat C. isimli şüpheli, aynı iş yerinde çalıştığı Yusuf Gündoğar’ın maaşının yatırılıp yatırılmadığını görmek için mobil bankacılık bilgilerini aldı. Ardından Gündoğar’ın uzun süredir bankada biriktirdiği 218 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ertesi gün bankaya gittiğinde hesabında para olmadığını öğrenen Gündoğar, dolandırıldığını anlayınca karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli Serhat C. ise hesabına aktardığı 218 bin lira ile kayıplara karıştı.

Uykuda yakaladı

Feyyaz Kılıç ve Yusuf Gündoğar’ın bir diğer ortak arkadaşı olduğu ve aynı pansiyonda beraber kaldıkları Erdi S. ise gece saat 04.00 sıralarında uyku sırasında olan arkadaşı Feyyaz Kılıç’ın telefonunu çalarak ortadan kayboldu.

"218 bin liranın başka hesaba aktarıldığını öğrendim"

Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı tarafından dolandırılan Yusuf Gündoğar, "Aynı odada kaldığım bu şahıs, önce ‘E devletine para yatacak’ diyerek mobil bankacılık bilgilerimi istedi. Akşam olduğunda bana bir miktar para verdi. Ertesi gün bankaya gittiğimde hesabımda bulunan 218 bin liranın başka hesaba aktarıldığını öğrendim. Bu şahıs, benim tüm paramı başka hesaba aktarıyor. Şahsı arıyorum, telefonlarımı açmıyor. Savcılığa şikayette bulundum. İstanbul’a ekmek parası kazanmak için geldim. Biz arkadaş bildik, o paramızı çaldı" dedi.

"Hayatını kaybeden kardeşimin tek resmi o telefonun içindeydi"

Oda arkadaşı tarafından telefonu çalınan Feyyaz Kılıç ise, "Oda arkadaşım gece ben uyuduğum esnada telefonumu çalmış. Sabah uyandığımda fark ettim. Kayıtları incelediğimde olayı gördüm. Telefonumun maddi değeri 10 bin liraydı. Parası önemli değil. Hayatını kaybeden kardeşimin tek resmi o telefonun içindeydi. Ona üzülüyorum" diye konuştu.