Kocaeli'de işçi servisi kazası: 2 ölü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi, yoldan yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de işçi servisi kazası: 2 ölü
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde işçi servisi, yoldan yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, 41 P 9013 plakalı işçi servisi, yolda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.