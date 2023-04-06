Kocaeli'de kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iş yeri ve ikamette polis ekiplerince yapılan operasyonda 221 bin dal bandrolsüz boş makaron ile 5 bin 200 dal dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik Gebze’de bulunan iş yeri ve ikamete operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 2 tütün sarma makinesi, 2 kompresör, 2 tütün kurutma makinesi, 221 bin dal bandrolsüz boş makaron, 14 paket bandrolleri sökülmüş tütün, 220 sökülmüş makaron bandrolü, 5 bin 200 dal dolu makaron, 10 elektronik sigara likidi, 5 elektronik sigara, 6 kilo 975 gram bandrolsüz nargile tütününe ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.