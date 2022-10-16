Kocaeli'de kan donduran olay: Kullandığı uyuşturucu hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kansuz (34) isimli şahıs, evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, İbrahim Kansuz’un eşi Songül Kansuz ve çiftin 4 yaşındaki çocukları Eylül Mina Kansuz etkilendi. Aileye ulaşamayarak eve gelen yakınları, kapıyı kimsenin açmadığını görünce endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina’nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından baba İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Songül Kansuz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden baba ve kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan çiftin diğer çocuklarının ise olay sırasında başka bir akrabasının evinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.