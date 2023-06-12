Kocaeli'de kişi başına düşen yeşil alan 13,5 metrekareye çıktı

Gölcük’teki Nihavend Çay Bahçesi ağaçlandırma alanına Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit Korusu adı verildi. Ağaçlandırma işlemlerinin devam ettiği Kocaeli’de 2022 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,5 metrekareye çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Kocaeli Şubesi tarafından ağaçlandırılan alana Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit Korusu adını verildi. Gölcük’te düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki dövizler ve geri dönüşümden kazandırdıkları kıyafetlerle çevrenin önemine dikkat çekti. Kazıklı Kervansaray Nihavend Çay Bahçesi ağaçlandırma alanında düzenlenen törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tekdaş ve TEMA Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Nermin Tol’un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Toprak Dede ve Yaprak Dede’nin isimlerinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ise toprak bilincinin oluşturulmasında büyük emeği olan iki önemli şahsiyetin adlarının yaşatılmasına vurgu yaparak Karaca ve Gökyiğit Korusu’nun kent sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,5 metrekareye çıktı

Çok sayıda doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kocaeli’nin kişi başına düşen yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları neticesinde 2022 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,5 metrekareye çıktı. 2004 yılında Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı yalnızca 0,4 metrekareydi. Aradan geçen 18 yıllık süreçte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 32 kat artarak 13,5 metrekareye ulaştı. Millet bahçelerinin yanında çok sayıda park inşa eden, kent sakinlerini yeşille buluşturan ve farklı projelere imza atan büyükşehir belediyesinin çalışmaları sürüyor.

Toprak Dede kimdir?

Hayrettin Karaca, Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı’nın Kurucusudur. Hayatını toprağın, suyun, yeşilin, bitkilerin korunmasına adayan ve 20 Ocak 2020’de vefat eden Hayrettin Karaca, şiar edindiği doğa ve toprak konusundaki sözleri, hayata geçirdiği fikirleri ve projeleriyle herkese ilham oldu.

Yaprak Dede kimdir?

Yaprak Dede olarak tanınan ve ömrünün büyük bölümünü başta yeşil örtü, toprak ve biyolojik çeşitlilik olmak üzere çevre çalışmalarına adayan Ali Nihat Gökyiğit, 25 Ocak 20223 yılında hayatını kaybetti. Gökyiğit ayrıca önemli kültür faaliyetlerinden biri olan Tekfen Filarmoni Orkestrası‘nın da kurucusuydu.