Kocaeli'de korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

D-100 karayolu Kocaeli geçişinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT 578 plakalı otomobil, tırın düşen dorsesinin altında kaldı. Otomobil paramparça oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün ise yaralı olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.