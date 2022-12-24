Kocaeli'de korkutan yangın: 3 çocuğuyla alevlerden kaçtı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde evde çıkan yangında 3 çocuk ve anneleri büyük korku yaşadı. Anne çocuklarını alıp dışarı kaçarken, çocuklar soğuktan üşüyünce komşuların verdiği battaniyeye sarıldı.

Yangın, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Çamlık sitesinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden kadın kendi imkanları ile söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Panikleyen kadın 3 çocuğunu da alarak dışarı kaçtı. Durumu gören çevredekiler 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan yangından korkan 3 çocuk soğuk havada üşüyünce komşuları battaniye getirdi. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.