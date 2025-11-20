Kocaeli'de kural ihlali yapan şoförlere 434 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, haftalık olağan toplantısında toplu taşıma hizmetlerindeki denetimleri görüşerek, kural ihlali yapan özel halk otobüsü şoförlerine toplam 434 bin 91 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde toplu taşımada tespit edilen 147 kural ihlali değerlendirildi ve 167 gündem maddesi görüşüldü. Encümen, yolculara yönelik olumsuz davranışlar nedeniyle bazı araçlara bağlama (seferden men) cezası verilmesini kararlaştırdı. Daha önce yolcuyla tartışan bir şoförün aracının bağlanma süresi 15 gün daha uzatıldı. Öte yandan, Gebze ve Başiskele ilçelerinde yolcuya fiziki müdahalede bulunan iki şoförün aracı için 3 gün süreyle bağlanma kararı alındı.

Özel halk otobüslerine yapılan denetimlerde tespit edilen 147 ihlal arasında şunlar yer aldı:

"Güzergahı kullanmama, fazla yolcu taşıma, araçta reklam izin ve çalışma belgesi/bandrolü bulundurmama, araç kaportasının boyasız olarak çalışması, araç üzerinde durak yazısının bulunmaması."

Toplantıda ayrıca, Kartepe ve Körfez ilçelerinde kiralama süresi dolan taksi durak yerlerinin 10 yıllığına kiralanması kararı verildi.