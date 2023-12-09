Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın 8 saate kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Yanında birçok fabrika var biz bu fabrikalara sirayet etmeden, yangını kontrol altına aldık, şu anda da soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede yaklaşık 47 aracımız hala mevcut 132 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Allaha şükür hiçbir can kaybı olmadı” dedi.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak’ta bulunan lojistik deposunda 04.07 sıralarında çıkan yangın sebebiyle itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri teyakkuza geçti. İstanbul ve çevre ilçelerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. 21 metrekarelik alana sahip lojistik deposunun 12 bin metrekare kapalı alanı kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir kişinin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Lojistik deposunda soğutma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, son durumla ilgili açıklamada bulundu.

"Fabrikalara sirayet etmeden, yangını kontrol altına aldık,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “Sabah saat 04.07 sıralarında başlayan lojistik deposu yangını şuanda kontrol halinde, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanı, açık alanla birlikte 21 bin metrekare alana sahip içerisinde gıda ve beyaz eşya sektörüne ait lojistik depolama ve esans sektörüne ait mallar bulunmakta. Deponun yanında birçok fabrika var, biz bu fabrikalara sirayet etmeden, yangını kontrol altına aldık, şuanda da soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede yaklaşık 47 aracımız hala mevcut, 132 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Allah’a şükür hiçbir can kaybı olmadı yangın kontrolümüz halinde. İnşallah kısa sürede de soğutma çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz” diye konuştu.

“12 bin metre kara kapalı alan tamamen yandı”

12 bin metrekare kapalı alanın tamamen yandığını söyleyen İslamoğlu, "Fabrika tamamen çökmüş vaziyette. Yanda bulunan ve tehlikeli madde üretimi yapan fabrika ile tesislere alevler sirayet etmeden yangını kontrollü şekilde söndürdük. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Zehirleyici gaz yok. Gıda, esans sektörü ve beyaz eşya lojistik deposu olduğu için zehirleyici gaz bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.