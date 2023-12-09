Kocaeli'de lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangın devam ediyor. Yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alındı.

Kocaeli'de lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangın devam ediyor. Yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alındı.

Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye araç ve personel sevk edildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için ekipler önlem alırken yangın devam ediyor. Ayrıca depoda deterjan hammaddeleri olduğu öğrenilirken, zehirli gaz yayılma tehlikesi ise bulunmuyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kocaeli Seddar Yavuz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etmektedir. AFAD, çevre ve diğer teknik ekiplerimiz de sahada olup yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Geçmiş olsun" dedi.