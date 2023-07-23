Kocaeli'de Marmara depremi öncesi yapılan binalar denetlenecek

Kocaeli’de 17 Ağustos 1999 depremi öncesi yapılan binalar, belirlenen program dahilinde denetlenecek. Çalışmaların yaklaşık 6 ay süreceğini söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, "Doğru tedavi için doğru teşhis, doğru teşhis için de doğru veriler gerekmektedir. Bizler sahadaki verileri doğru bir şekilde toplayarak sisteme gireceğiz. Bu çalışmalar 12 ilçemizin tamamında aynı anda başlayacaktır" dedi.

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli’de deprem öncesi yapılan tüm binalar denetlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde deprem öncesi yapılar incelenip, kentin yapı envanteri ortaya çıkarılacak. 6 ay sürecek çalışmalara ilişkin tanıtım programı düzenlendi. Mühendisler, akademisyenler ve belediye yetkililerinin katıldığı programda protokolün detayları konuşuldu.

"Bilim kurulu oluşturuldu"

Toplantıda açıklamalarda bulunan İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm Türkiye’de özellikle deprem yaşayan şehirlerimizde gelecekte bizleri bekleyen depremlere karşı bir hazırlık başlatıldı. İnşaat Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte yaşayacağımız sadece depremler için değil tüm doğal afetlere karşı hazırlık oluşturmak amacıyla iş birliği protokolünü imzaladık. Geçtiğimiz hafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tahir Büyükakın, imzalanan protokol ve yapılan iş birliği hakkında tüm şehrimize bilgi verdi. Belediye başkanımızın talebi ve koordinasyonu doğrultusunda üniversitemizin değerli hocaları ve diğer odaların içinde bulunduğu bir bilim kurulu oluşturuldu. Bilim kurulunun çalışmaları neticesinde envanter çalışması yapılması ortak karar olarak alındı. Kendisine buradan şehrimizin geleceği için ve çok önemli çalışmayı başlatmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalışmalar 12 ilçemizin tamamında aynı anda başlayacaktır"

Saha çalışmalarının İnşaat Mühendisleri Odası bünyesindeki mühendisler tarafından yapılacağını kaydeden Ali Akgün, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi başkanlığıyla bu çalışmalar yürütülecektir. Yaptığımız çalışmalarda belirlenen binaların, hızlı tarama yöntemiyle nitelikleri tespit edilecek. Bu sayede şehrimizin kentsel dönüşüm, kentsel planlama altyapısının temel verileri oluşturulacaktır. Doğru tedavi için doğru teşhis, doğru teşhis içinde doğru veriler gerekmektedir. Bizler sahadaki verileri doğru bir şekilde toplayarak sisteme gireceğiz. Bu çalışmalar 12 ilçemizin tamamında aynı anda başlayacaktır. Kocaeli halkı arkadaşlarımızı sahada görecek. Mahalle ve sokaklarında gördükleri arkadaşlarımıza yardımcı olmalarını da buradan talep ediyoruz. Yaklaşık 6 ay sürecek bu çalışma esnasında ilçe belediyelerimizden zabıta desteği isteyeceğiz. Özellikle mahallerde muhtarlarımıza çok görevle düşüyor. Halkın bilinçlendirilmesi lazım" diye konuştu.