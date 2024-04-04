Kocaeli'de metro şantiyesinde yangın

Kocaeli’de Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek metronun durak şantiyesinde yangın çıktı. Dumandan göz gözü görmezken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek 12 duraklı metro projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken metronun Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin durak şantiyesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Duman sebebiyle göz gözü görmezken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.