Kocaeli'de Mevlit Kandili ihya edildi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum gecesi olan Mevlit Kandili Kocaeli'de, dualarla ihya edildi.

Kocaeli'de Mevlit Kandili ihya edildi
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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum gecesi olan Mevlit Kandili Kocaeli’de, dualarla ihya edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesi olan Mevlit Kandil’inde vatandaşlar camilere akın etti. İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Camii’nde akşam namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.

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