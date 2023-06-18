Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan kişi yaralanırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Gebze ilçesi D-100 İzmit istikameti Muallimköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre T. idaresindeki 41 AIF 715 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyere çarpıp devrildi. Sürücü Emre T. ve yolcu olarak motosiklette bulunan Bahadır Ç. bariyerlerin arkasında bulunan yeşillik alana savruldu. O sırada arkasından seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 34 AJF 394 plakalı Toyota marka otomobil, yavaşlayamayarak devrilen motosiklete çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Emre T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.