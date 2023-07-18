Kocaeli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarımeşe Mahallesi Suadiye Yolu Caddesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 41 ADF 762 plakalı Tofaş marka otomobil ile 41 AKF 349 plakalı S.U. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.T., motosiklet sürücüsü S.U. ve motosiklette yolcu olan küçük yaştaki oğlu B.U. yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.