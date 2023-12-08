Kocaeli'de müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
Kocaeli'de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli’de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’na müstehcen yayın yapıldığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gölcük’te yaşayan F.H.’yi (43) ’müstehcenlik’ suçundan gözaltına aldı.