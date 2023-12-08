Kocaeli'de müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı

Kocaeli'de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'de müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
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EditörEditör
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Kocaeli’de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’na müstehcen yayın yapıldığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gölcük’te yaşayan F.H.’yi (43) ’müstehcenlik’ suçundan gözaltına aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman