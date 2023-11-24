Kocaeli'de Öğretmenler Günü kutlandı
Kocaeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
Kocaeli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
Öğretmenler Günü’nde Kent Meydanında bulunan Atatürk anıtında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması sonrasında anıta çelenk sunuldu. Çelenk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen tarafından Kocaeli’de görev yapan tüm öğretmenler adına bırakıldı.
Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim’de görevli müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.