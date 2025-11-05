Kocaeli'de olta ustaları yarışıyor

Kocaeli, olta ustalarını bir araya getirecek heyecan dolu bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. 7 ülkeden ve Türkiye’nin 18 farklı şehrinden toplam 212 olta ustası, "8. Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması"nda en fazla balık tutan olmak için kıyasıya bir rekabete girecek.

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl 5-9 Kasım tarihleri arasında Kandıra Uzunkum Sahili’nde gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği organizasyon, Türkiye’nin deniz sporları alanındaki en prestijli yarışmalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 9 farklı ülke ve 13 şehirden 104 sporcunun katıldığı turnuva bu kez rekor bir katılımla gerçekleşiyor. Bu yıl 7 ülkeden ve Türkiye’nin 18 farklı şehrinden toplam 212 sporcu, ikişer kişilik takımlar halinde kıyasıya mücadele ediyor. Uluslararası Surfcasting Friendship Cup Komitesi tarafından "Dünyanın En İyi Balıkçılık Organizasyonu" ödülüne layık görülen turnuva, bu unvanı bir kez daha hak etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yarışmada dereceye girenler "Genel Klasman", "Ülkeler Klasmanı", "Kadınlar Klasmanı", "Büyük Balık Klasmanı" ve "Sektör Klasmanı" olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride ödüllendirilecek.