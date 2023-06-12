Kocaeli'de operasyon: 11 bin 680 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan operasyonda 36 kilo bandrolsüz tütün, 11 bin 680 boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla 10 Haziran tarihinde, Körfez ilçesinde bir ikamette operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 8 bin 800 boş makaron, 2 bin 800 tütün doldurulmuş makaron, 36 kilo bandrolsüz tütün, elektrikli sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 67 bandrolü sökülmüş boş tütün poşeti, 37 bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili ev sahibi hakkında işlem başlatıldı.