Kocaeli'de orman yangını
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kuştepe Mesire Alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.