Kocaeli'de özel bireylerin aileleri için bir ilk: 'Kısa Mola Merkezi'

İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Kuruçeşme Yaşam Merkezi, ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmetinden çocuk oyun alanlarına kadar birçok imkan sunacak. Tesiste yer alan Kısa Mola Merkezi de, özel bireylerin ailelerine hizmet verecek. Dışarıda halletmesi gereken işleri olan aileler, özel çocuklarını Kısa Mola Merkezi’ndeki eğitmenlere emanet edebilecek.

İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Yaşam Merkezi inşa ediliyor. Tamamlandığında 7’den 70’e hizmet verecek olan merkezde, ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti, etüt merkezi, çocuk oyun alanı, halk oyunları ve bale odası, spor merkezi olmak üzere birçok imkan yer alacak. Aynı zamanda tesiste, Kısa Mola Merkezi yer alacak. Kocaeli’de bir ilk olma özelliğine sahip Kısa Mola Merkezi, özel bireylerin ailelerine hizmet verecek. Halletmesi gereken işleri olan aileler, özel çocuklarını Kısa Mola Merkezi’ndeki eğitmenlere emanet edebilecek.

"Kuruçeşme’ye değer katacak"

Kuruçeşme Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kuruçeşme bölgesine değer katacak bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Yakın zaman içerisinde halkımızın hizmetine açacağız. Bu bölgede yaşayan insanların sosyal imkanlarını artıracak, kültürden sanata, sağlıktan spora birçok alanda hizmet alabileceği bir Yaşam Merkezi. Ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti, etüt merkezi, çocuk oyun alanı, Kısa Mola Merkezi, halk oyunları ve bale odası, spor merkezi olmak üzere her şeyi düşündük" dedi.

"Kocaeli’de bir ilk olacak"

Özellikle Kısa Mola Merkezi ve çocuk oyun alanının Kuruçeşme için önemli bir fırsat olduğunu belirten Hürriyet, "Kısa Mola Merkezi Kocaeli’de bir ilk olacak. Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin hayatını çok kolaylaştıracak önemli bir bakım alanı. Bir anne babanın ihtiyacı olduğunda, hastaneye veya alışverişe gittiğinde, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediklerinde özel gereksinimli çocuklarını rahatça emanet edebilecekleri Kısa Mola Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Aileler, çoğu zaman özel gereksinimli çocuklarını bırakabilecekleri bir alan olmadığı için günlük ihtiyaçlarını görmekte zorlanıyor, sosyalleşemiyor. Engelli çocuklarımız ve aileleri, Kısa Mola Merkezimizden ücretsiz bir şekilde, alanında uzman eğitimciler himayesinde yararlanabilecek. Bir pilot uygulama burası. Diğer bölgelerde de özellikle kadınların hayatını kolaylaştırmak için ücretsiz bakım alanlarını daha da yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

"3-6 yaş arası çocuklar burada keyifle vakit geçirecek"

Çocuk oyun alanı ile ilgili de bilgi veren Hürriyet, "Burası küçük bir kreş. İlkini, Kadın Girişimciler Merkezi’nde ücretsiz çocuk oyun alanı olarak açmıştık. Kadınlar kendine zaman ayırmak istediğinde çocuğunu birkaç saatliğine bırakıp işini görebiliyordu. Burası da ikincisi olacak. Kuruçeşme bölgesinde yaşayan insanlar için büyük bir fırsat olacak. Oyun ve eğitim bir arada bulunacak. 3-6 yaş arası çocuklar burada keyifle vakit geçirecek" ifadelerini kullandı.