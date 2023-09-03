Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kocaeli'de sağanak etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları ardından Kocaeli’de sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli’de öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İzmit ve Gebze ilçelerinde aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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