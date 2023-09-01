Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, caddeler sular altında kaldı
Kocaeli'de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeler sular altında kalırken yağış kazaları da beraberinde getirdi.
Kocaeli’de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeler sular altında kalırken yağış kazaları da beraberinde getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Kocaeli’de sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının 28 derece ölçüldüğü Kocaeli’de aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, koşarak binaların altına sığındı. Ani yağmur sebebiyle de caddelerde su birikintisi oluştu. Araçlar yağış sebebiyle ilerlemekte zorluk çekerken, kazalarda meydana geldi.