Kocaeli'de sahte belgeli tırda tonlarca kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin bir tıra düzenlediği operasyonda 19 ton 440 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin bir tıra düzenlediği operasyonda 19 ton 440 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde İzmit ilçesinde bir tıra operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 19 bin 440 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sahte tütün taşıma bildirim belgesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.