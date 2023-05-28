Kocaeli'de seçim kutlaması: Vatandaşlar sokağa akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanlığı zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti. Vatandaşlar, havai fişek, halay ve konvoyla zaferi kutlarken AK Parti Kocaeli İl Binası önünde ayrılan alanda da binlerce vatandaş coşkulu kutlama gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden zaferle ayrılması, Kocaeli’de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Sokaklara çıkan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla zaferi kutladı. Havai fişek ve meşalelerin yakıldığı sokak ve caddelerde şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Konvoy düzenleyen vatandaşlar, zaman zaman trafiği kilitledi. Binlerin sokağa döküldüğü Kocaeli’de geç saatlere kadar kutlamalar devam edecek. Öte yandan İzmit’te bulunan AK Parti Kocaeli İl Binası önünde de binlerce vatandaş toplanarak coşkulu bir kutlamaya imza attı. Şarkılar ve türkülerin yanı sıra meşaleler ve halaylar eşliğinde kutlamalar yapıldı. Kutlama programlarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

“Kocaeli’de fark atarak lideriz”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, yapmış olduğu konuşmada “Bugün 12 ilçede bayram havası var. 12 ilçede de lideriz. Kocaeli’de fark atarak lideriz, bu yerel seçimlerde ne yapacağımızı gösteriyor. Yerel seçimlerde Kocaeli 13-0 yapacak mı? 7/24 çalışmaya devam edeceğiz hepinizden Allah razı olsun” dedi.

“Bugün Türkiye kazandı”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın partililere teşekkürlerini ileterek, "Değerli dava arkadaşlarım bugün bize yakışan bu galibiyeti, bu zaferi sükunetle, erdemle ve asla şımarmadan karşılamaktır. Coşkumuz birisinin üzüntüsü asla olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, konuşmasında söyledi. Tüm Türkiye kazandı. Biz bu seçim çalışmasına başladığımız zaman söylemiştik. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek demiştik. Değil mi? Elhamdülillah. Bugün Kocaeli kazandı. Tüm Kocaelililer kazandı. Bugün Türkiye kazandı" diye konuştu.

Kocaeli AK Parti İl Başkanlığı önündeki kutlamalar, AK Parti milletvekillerinin de selamlama ve konuşmalarının ardından sona erdi. Sokak ve caddelerde ise vatandaşların konvoy ve coşkuları devam etti.