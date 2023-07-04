Kocaeli'de Semicenk rüzgarı: Gençler konser alanını hınca hınç doldurdu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahne alan Semicenk, en güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Alanı hınca hınç dolduran gençler konsere yoğun ilgi gösterdi.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sahne alan Semicenk, en güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Alanı hınca hınç dolduran gençler konsere yoğun ilgi gösterdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca ilçelerde devam edecek Yaz Neşesi etkinliklerinin açılışını düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlayan Karamürsel ilçesinden başlattı. Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde dün akşam Semicenk, Karamürsel Kordon sahilinde hayranlarıyla buluştu. Vatandaşlar ünlü şarkıcı Semicenk’in şarkılarıyla unutulmayacak bir akşam yaşadı.
Vatandaşlar konser alanını erken saatlerde doldurmaya başladı. Saat 21.00’de sahne alan Semicenk en güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Vatandaşlar da zaman zaman Semicenk’in şarkılarına eşlik etti. Sanatçı sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.
Yaz boyunca ilçelerde devam edecek Yaz Neşesi etkinlikleri çerçevesinde 4 Temmuz Salı akşamı Karamürsel Kordon sahilinde fantezi müziğin efsane ismi Cengiz Kurtoğlu sahne alacak.