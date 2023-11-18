Kocaeli'de şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

Kocaeli’de etkili olan yağmur sebebiyle bazı alt geçitler sular altında kalırken, şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç kökünden söküldü.

Kocaeli’de yağış sebebiyle bazı alt geçitler sular altında kaldı. Etkili olan yağışta sürücüler ve vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yaşanan su birikintileri sebebiyle araçlar su alarak arıza yaptı. Şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. Kocaeli Valiliği de sağanak yağış ve olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıldı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların, pazar sabah saatlerinden sonra etkisini tekrar artırarak, kuvvetli batılı ve kuzeybatı (Karayel) rüzgarla birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Sel, su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.